Обладатель "Золотого мяча" может возглавить Эвертон Миколенко

20 января 2022 , 20:24
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Источник:

Football Italia

Эвертон назначил Данкана Фергюсона тренером команды, но с приставкой "и.о.". Английский клуб продолжает поиски нового главного наставника.

Впервые может переехать в Европу

Клуб просматривает сразу несколько кандидатов на пост главного тренера. В этот шорт-лист попал легендарный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро.

Кстати Дженоа официально назначила тренера после увольнения Шевченко

Вроде бы стороны уже ведут переговоры. 48-летний специалист может впервые в своей тренерской работе возглавить клуб из Европы.

Если обладатель "Золотого мяча-2006" согласится на условия Эвертона, то его ждет сложная задача. Эвертон после 19-ти сыгранных матчей занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков.

Сейчас итальянский специалист находится без работы.

Тренерская карьера Каннаваро

  • У Фабио уже немалый опыт карьеры тренера, которую начал в 2013-м году.
  • Ранее Каннаваро работал в ОАЭ, Катаре и Китае. Также возглавлял сборную Китая.
  • Последним клубом итальянского наставника была как раз сборная Китая, в которой он исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством национальная команда сыграла лишь два матча.
  • Привел китайский Гуанчжоу к двум трофеям страны.
Автор: Софія Кулай