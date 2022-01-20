Обладатель "Золотого мяча" может возглавить Эвертон Миколенко

Эвертон назначил Данкана Фергюсона тренером команды, но с приставкой "и.о.". Английский клуб продолжает поиски нового главного наставника.

Впервые может переехать в Европу

Клуб просматривает сразу несколько кандидатов на пост главного тренера. В этот шорт-лист попал легендарный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро.

Кстати Дженоа официально назначила тренера после увольнения Шевченко

Вроде бы стороны уже ведут переговоры. 48-летний специалист может впервые в своей тренерской работе возглавить клуб из Европы.

Если обладатель "Золотого мяча-2006" согласится на условия Эвертона, то его ждет сложная задача. Эвертон после 19-ти сыгранных матчей занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков.

Сейчас итальянский специалист находится без работы.

Тренерская карьера Каннаваро