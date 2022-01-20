Трудовое соглашение 48-летнего немца рассчитано до 2024 года.

К слову Возглавит Динамо или вернется в сборную Украины: какое будущее ожидает Андрея Шевченко

Шевченко простился с Дженоа после поражения от Милана в Кубке Италии (1:3). Сообщалось, что украинский специалист остается на контракте в итальянском клубе.

Дженоа сейчас идет на 19-м месте в Серии А. Команда за двадцать два матча набрала всего 12 баллов. От спасительной 17-й строчки отставание составляет шесть пунктов.

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