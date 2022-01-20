Трудовое соглашение 48-летнего немца рассчитано до 2024 года.
К слову Возглавит Динамо или вернется в сборную Украины: какое будущее ожидает Андрея Шевченко
Шевченко простился с Дженоа после поражения от Милана в Кубке Италии (1:3). Сообщалось, что украинский специалист остается на контракте в итальянском клубе.
Дженоа сейчас идет на 19-м месте в Серии А. Команда за двадцать два матча набрала всего 12 баллов. От спасительной 17-й строчки отставание составляет шесть пунктов.
Что известно о Блессине
- В последние два года он работал в бельгийском Остенде, с которым показывал неплохие результаты. Контракт с ним подписан до конца сезона 2023/2024.
- Начал тренерскую карьеру Александр Блессин в 2012 году. Шесть лет он работал с Лейпцигом U-17, затем два года с командой "быков" U-19.
- 48-летний специалист за футбольную карьеру сменил немало клубов, однако все они выступали ниже второй Бундеслиги.