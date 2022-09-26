Христо Стоичков дал интервью, где среди других его спросили и о войне в Украине.

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"Я всегда боролся за мир, потому что нет ничего лучше понимания, что люди из разных уголков мира сидят и говорят друг с другом. Что несет нам война, нищета? Только проблемы. Нет ничего лучше свободы, мира и любви. Естественно, меня волнует война. Многие мои друзья в Украине", – рассказал Стоичков.

Следует отметить, что Стоичков в свое время бывал в Украине. Например, 8 мая 2018 года он посетил Чернигов, где встретился с юными футболистами.

Сам Стоичков в 1994 году получил "Золотой мяч" как лучший игрок в Европе. Тогда сборная Болгарии досталась полуфиналу чемпионата мира. В плей-офф отбора болгары выбили сборную Франции, победив на их поле. А на ЧМ-1994 в четвертьфинале обыграли сборную Германии.

Относительно клубного сезона, то Барселона, за которую он выступал, в 1994 году стала чемпионом Испании. А в Лиге чемпионов дошла до финала. Правда там уступила Милану.