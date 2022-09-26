Христо Стоїчков дав інтерв'ю, де серед інших в нього спитали й про війну в Україні.

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"Я завжди боровся за мир, тому що немає нічого кращого за розуміння, що люди з різних куточків світу сидять і говорять один з одним. Що несе нам війна, злидні? Тільки проблеми. Немає нічого кращого за свободу, мир і любов. Природно, мене хвилює війна. Багато моїх друзів в Україні", – розповів Стоїчков.

Варто відзначити, що Стоїчков свого часу бував в Україні. Для прикладу, 8 травня 2018 року він відвідав Чернігів, де зустрівся з юними футболістами.

Сам Стоїчков у 1994 році отримав "Золотий м'яч" як найкращий гравець в Європі. Тоді збірна Болгарії дісталася півфіналу чемпіонату світу. У плей-офф відбору на турнір болгари вибили збірну Франції, перемігши на їх полі. А на ЧС-1994 у чвертьфіналі збірна Болгарії обіграла збірну Німеччини.

Щодо клубного сезону, Барселона, за яку він виступав, в 1994 році стала чемпіоном Іспанії, а в Лізі чемпіонів дійшла до фіналу. Правда там поступилася Мілану.