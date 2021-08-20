Обладателя награды назовут во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в Стамбуле 26 августа.

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Обладатели наград лучшему футболисту и футболистке, а также индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов будут названы в тот же день – 26 августа.

Достижения тренеров в сезоне

Пеп Гвардиола впервые в истории клуба вывел Манчестер Сити в финал Лиги чемпионов, также его команда завоевала чемпионство в АПЛ и Кубок Лиги.

Роберто Манчини со сборной Италии добрался до финала Евро-2020, где сумел обыграть самих англичан. Этот матч стал 34 подряд без поражений для команды специалиста.

Томас Тухель во второй раз подряд достиг финала Лиги чемпионов, причем во второй раз он это сделал с другой командой – Челси. Немец победил в ключевом противостоянии Хосепа Гвардиолу и его Манчестер Сити, а также завоевал Суперкубок УЕФА, преодолев Вильярреал.