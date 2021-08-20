Володаря нагороди назвуть під час жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів у Стамбулі 26 серпня.

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Володарі нагород Найкращому футболістові та футболістці, а також індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів будуть названі в той самий день – 26 серпня.

Досягнення тренерів у сезоні

Пеп Гвардіола вперше в історії клубу вивів Манчестер Сіті у фінал Ліги чемпіонів, також його команда завоювала чемпіонство в АПЛ і Кубок Ліги.

Роберто Манчіні зі збірною Італії дістався фіналу Євро-2020, де зумів обіграти самих англійців. Цей матч став 34 поспіль без поразок для команди фахівця.

Томас Тухель вдруге поспіль досяг фіналу Ліги чемпіонів, причому вдруге він це зробив з іншою командою – Челсі. Німець переміг в ключовому протистоянні Хосепа Гвардіолу і його Манчестер Сіті, а також завоював Суперкубок УЄФА, подолавши Вільярреал.