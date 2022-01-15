За "сине-желтых" на четырех этапах побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
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Состав мужской сборной Украины по этапам:
6-1. Артем Прима
6-2. Дмитрий Пидручный
6-3. Богдан Цимбал
6-4. Антон Дудченко
Как выступили девушки
14 января в Рупольдинге состоялась женская эстафета, где Украина заняла девятое место, а победу одержали француженки.
- На первом этапе выступила Ирина Петренко – она допустила лишь один промах, но показала не самую высокую скорость на дистанции и передала эстафету 21-й с минутным отставанием от лидера.
- Юлия Джима, которая пробежала второй этап, улучшила позиции нашей команды – она хорошо отработала на рубежах, воспользовавшись одним "допом" и показала отличную скорость. Она передала эстафету Вале Семеренко на 14 месте.
- Семеренко на своем этапе использовала два дополнительных патрона и сумела поднять нашу команду на десятое место. Завершающий этап эстафеты прошла Анастасия Меркушина, которая допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала девятой.