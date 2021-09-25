Иванисеня: какие люди злые

После того, как Иванисеня переехал в Россию, футболист получал негативные сообщения и комментарии в соцсетях. Сперва Дмитрий "чистил" комментарии, после чего закрыл к ним доступ.

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Сейчас не чищу, потому что закрыл комментарии от людей, на которых я не подписан. Конечно, когда я перешел в Крылья Советов, мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: "Какие люди злые",

– сказал Дмитрий.

Иванисеня отметил, что ему обидно за людей, которые тратят свое свободное время, чтобы написать что-то плохое.

"Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", – резюмировал Дмитрий.

Иванисеня переехал в Россию