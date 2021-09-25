Іванісеня: Які люди злі
Після того, як Іванісеня переїхав у Росію, футболіст отримував негативні повідомлення та коментарі у соцмережах. Спершу Дмитро "чистив" коментарі, після чого закрив до них доступ.
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Зараз не чищу, бо закрив коментарі від людей, на яких я не підписаний. Звичайно, коли я перейшов у Крилья Советов, мій дірект просто горів від негативних коментарів. Але я особливо в них не вдумувався. Думаєш: "Які люди злі",
– сказав Дмитро.
Іванісеня зазначив, що йому прикро за людей, які витрачають свій вільний час, щоб написати щось погане.
"Відповідати не бачив сенсу. Якщо у людини є особисте життя, але вона витрачає час на те, щоб написати спортсмену, який ніяк не впливає на її життя, то мені навпаки прикро за цих людей, у яких нічого цікавішого не відбувається", – резюмував Дмитро.
Іванісеня переїхав у Росію
- На початку липня Іванісеня несподівано став гравцем російського клубу Крилья Советов.
- До цього Дмитро декілька сезонів провів у луганській Зорі. Наприкінці сезону-2020/2021 у футболіста закінчився контракт із Зорею.
- У 2019 році Іванісеня дебютував за збірну України, провівши за національну команду 1 товариський матч.