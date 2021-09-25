Іванісеня: Які люди злі

Після того, як Іванісеня переїхав у Росію, футболіст отримував негативні повідомлення та коментарі у соцмережах. Спершу Дмитро "чистив" коментарі, після чого закрив до них доступ.

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Зараз не чищу, бо закрив коментарі від людей, на яких я не підписаний. Звичайно, коли я перейшов у Крилья Советов, мій дірект просто горів від негативних коментарів. Але я особливо в них не вдумувався. Думаєш: "Які люди злі",

– сказав Дмитро.

Іванісеня зазначив, що йому прикро за людей, які витрачають свій вільний час, щоб написати щось погане.

"Відповідати не бачив сенсу. Якщо у людини є особисте життя, але вона витрачає час на те, щоб написати спортсмену, який ніяк не впливає на її життя, то мені навпаки прикро за цих людей, у яких нічого цікавішого не відбувається", – резюмував Дмитро.

Іванісеня переїхав у Росію