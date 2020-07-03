Об этом рассказали волейболистки в сюжете NewsRoom на телеканале "Киев".

Читайте также: Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

Радикальные мысли

Функционеры федерации волейбола Украины (ФВУ) забрали у действующих чемпионок Украины по пляжному волейболу сестер Ирины и Инны Махно законную стипендию.

При этом призерки последнего чемпионата Украины финансируются в полном объеме. Сейчас девушки активно тренируются, чтобы полностью восстановить физические кондиции к предстоящим соревнованиям.

Такие действия со стороны ФВУ заставили спортсменок задуматься о выступление под другим флагом. Девушки являются одними из лучших в мире волейболисток, поэтому предложений у спортсменок хватает.

Я – патриотка своей страны и никогда даже не хотела представлять другое государство. Но когда ты видишь такое отношение к тебе, то появляются мысли о выступлениях за другие страны,

– сказала Инна Махно.

По словам волейболистки, у сестер появляется мысль, почему бы не выступать там, где тебя будут уважать, где с тобой будут считаться.

Они расстроены, что в Украине не видят их достижения и всячески не поддерживают.

Пользователи Сети возмущены поведением чиновников в данной ситуации и требуют ответов от ФВУ.

Подчеркнем, что сестры Махно являются действующими чемпионками Украины, которые очень удачно представляют Украину за ее пределами. Девушки являются неоднократными победительницами международных турниров по пляжному волейболу и призерами престижных соревнований далеко за рубежом.

Ранее сообщалось, что украинский волейболист Дмитрий Пашицкий получил российское гражданство. Пашицкий, до недавнего времени выступавший за "Кузбасс", перешел в "Зенит".