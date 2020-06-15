Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий получил российское гражданство. Пашицкий, до недавнего времени выступавший за "Кузбасс", перешел в "Зенит".

Получил паспорт РФ, чтобы играть в "Зените"

Пашицький в интервью "Советский спорт" рассказал, что получил приглашение перейти в "Зенит" в середине сезона. Для перехода украинцу нужно было получить гражданство РФ.

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"На тот момент еще не было понятно, смогу ли я получить российский паспорт, а на иностранных игроков моего амплуа спрос в суперлиге не слишком высокий", – заявил Дмитрий.

По словам волейболиста, ближе к концу чемпионата России вопрос получения гражданства РФ был разрешен.

И плюсы перехода в такой клуб, как "Зенит", выглядели очевидными. Это очень сильная и амбициозная команда. Мне же всегда хотелось выступать за топ-клубы, которые решают максимальные задачи,

– заявил волейболист.

Пашицкий убеждает, что считает себя больше россиянином, чем украинцем.

Русский – это мой родной язык. Я вырос в российской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске. Жизнь – непредсказуемая штука, поэтому что-то глобальное загадывать не стоит. Но, конечно, я не исключаю, что останусь жить в России,

– отметил Пашицкий.

Также Пашицкий заявил, что готов играть за сборную России.

"Вопрос в том, нужны ли мои услуги сборной. Российские центральные блокировщики, на мой взгляд, самые лучшие в мире. Так что тренерам сборной есть из кого выбирать. Но если вдруг позовут – приеду по первому зову", – резюмировал волейболист.

Что известно о Пашицком?

Дмитрий не является игроком сборной Украины по волейболу. Он в основном выступал за иностранные команды: "Парну" (Эстония), "Селвер" (Эстония), "Канн" (Франция), "Купрум Любин" (Польша), "Ресовия" (Польша), "Лотос Трефл" (Польша).

32-летний спортсмен родился в Киеве, но значительную часть жизни провел в Риге (Латвия).

Пашицкий становился чемпионом Эстонии и обладателем Кубка Эстонии, выигрывал чемпионат России и Балтийской лиги.