Обидчик Реала неожиданно покинет Шахтер
Бразильский футболист Шахтера Дентиньо покинет донецкий клуб. Легионер "горняков" сменит прописку уже зимой 2021 года.
Как сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке", 31-летний Дентиньо и Шахтер уже обо всем договорились.
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Почему Дентиньо покидает Шахтер
Сообщается, что бразилец недоволен местом на скамейке запасных. В сезоне-2020/2021 игрок забил 3 гола в 7 матчах. В основном составе он выходил 4 раза.
Впрочем, главная причина решения Дентиньо заключается в том, что его жена больше не хочет жить в Украине.
Семья вернется в Бразилию. Вопрос о новом клубе футболиста пока решается. Детали перехода не сообщаются.
Отметим, что Дентиньо стал героем в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Реала. Бразилец отличился в воротах испанцев, а Шахтер победил со счетом 2:0.
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