Бразильский футболист Шахтера Дентиньо покинет донецкий клуб. Легионер "горняков" сменит прописку уже зимой 2021 года.

Как сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке", 31-летний Дентиньо и Шахтер уже обо всем договорились.

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Почему Дентиньо покидает Шахтер

Сообщается, что бразилец недоволен местом на скамейке запасных. В сезоне-2020/2021 игрок забил 3 гола в 7 матчах. В основном составе он выходил 4 раза.

Впрочем, главная причина решения Дентиньо заключается в том, что его жена больше не хочет жить в Украине.

Семья вернется в Бразилию. Вопрос о новом клубе футболиста пока решается. Детали перехода не сообщаются.

Обратите внимание. Дентиньо играет за Шахтер с июля 2011 года. За это время он забил 26 голов в 175 матчах. Контракт бразильца с "горняками" действует до лета 2021 года. Тransfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Отметим, что Дентиньо стал героем в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Реала. Бразилец отличился в воротах испанцев, а Шахтер победил со счетом 2:0.