Бразильський футболіст Шахтаря Дентінью покине донецький клуб. Легіонер "гірників" змінить прописку вже взимку 2021 року.

Як повідомляє ютуб-канал "ТаТоТаке", 31-річний Дентінью та Шахтар вже про все домовилися.

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Чому Дентінью покидає Шахтар

Повідомляється, що бразилець незадоволений місцем на лавці запасних. У сезоні-2020/2021 гравець забив 3 голи у 7 матчах. В основному складі він виходив 4 рази.

Втім, головна причина рішення Дентінью полягає в тому, що його дружина більше не хоче жити в Україні.

Сім'я повернеться до Бразилії. Питання про новий клуб футболіста поки вирішується. Деталі переходу не повідомляються.

До уваги. Дентінью грає за Шахтар з липня 2011 року. За цей час він забив 26 голів у 175 матчах. Контракт бразильця з "гірниками" чинний до літа 2021 року. Тransfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.

Зазначимо, що Дентінью став героєм у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Реалу. Бразилець відзначився у воротах іспанців, а Шахтар переміг з рахунком 2:0.