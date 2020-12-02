Кривдник Реала несподівано покине Шахтар
Бразильський футболіст Шахтаря Дентінью покине донецький клуб. Легіонер "гірників" змінить прописку вже взимку 2021 року.
Як повідомляє ютуб-канал "ТаТоТаке", 31-річний Дентінью та Шахтар вже про все домовилися.
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Чому Дентінью покидає Шахтар
Повідомляється, що бразилець незадоволений місцем на лавці запасних. У сезоні-2020/2021 гравець забив 3 голи у 7 матчах. В основному складі він виходив 4 рази.
Втім, головна причина рішення Дентінью полягає в тому, що його дружина більше не хоче жити в Україні.
Сім'я повернеться до Бразилії. Питання про новий клуб футболіста поки вирішується. Деталі переходу не повідомляються.
Зазначимо, що Дентінью став героєм у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Реалу. Бразилець відзначився у воротах іспанців, а Шахтар переміг з рахунком 2:0.
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