Обход санкций: самый талантливый игрок России хочет получить армянский паспорт

Из выгребной ямы под названием российский спорт бегут не только гимнастки или биатлонисты. Один из талантливейших футболистов Арсен Захарян ищет пути обхода для выступлений в Европе.

19-летний атакующий полузащитник московского Динамо не хочет выступать в российском чемпионате. Арсен Захарян неожиданно вспомнил о своих армянских корнях, которые он хочет использовать для будущих выступлений за европейскую команду, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Нашел хитрую схему

Уже в декабре 2022 футболист, которого активно сватали в лондонское Челси, хочет получить паспорт гражданина Армении.

Такой момент позволит россиянину легче оформить переезд с российского чемпионата в топ-лигу Европы. Российские спортсмены ищут разные варианты, как обойти все дисквалификации и отстранения России от международных соревнований.

Но это не отразится на его выступлениях за сборную России, он будет дальше выступать в футболке с триколором.

Напомним, что Захарян играл под руководством украинца Андрея Воронина, до 1 марта 2022 года ассистентом главного тренера.

Что известно об Арсене Захаряне