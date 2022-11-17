19-річний атакувальний півзахисник московського Дінамо не хоче виступати у російському чемпіонаті. Арсен Захарян несподівано згадав про своє вірменське коріння, яке він хоче використати для майбутніх виступів за європейську команду, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
Читайте також Ще один "любітєль вєлікой страни": біатлоніст втік із Росії, змінивши громадянство
Знайшов хитру схему
Вже у грудні 2022 року футболіст, якого активно сватали у лондонське Челсі, хоче отримати паспорт громадянина Вірменії.
Такий момент дозволить росіянину легше оформити свій переїзд із російського чемпіонату у топ-лігу Європи. Російські спортсмени шукають різні варіанти, як обійти усі дискваліфікації та усунення Росії від міжнародних змагань.
Але це не позначиться на його виступах за збірну Росії, він далі виступатиме у футболці з триколором.
Нагадаємо, що Захарян грав під керівництвом українця Андрія Вороніна, який до 1 березня 2022 року був асистентом головного тренера.
Що відомо про Арсена Захаряна
- У 2017-му році перейшов в Академію московського Дінамо.
- Через три роки почав виступати за другу команду московського клубу, а вже пів року підключився до основи російського гранда.
- У новому сезоні провів 20 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 6 асистів.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість переходу Захаряна складає 15 мільйонів євро.
- Контракт півзахисника з Дінамо розрахований до кінця червня 2024 року.