Гнев Ахметова

Вирт рассказал, что во время своего выступления за Шахтер президент клуба Ахметов один раз показал свой гнев из-за нарушения режима футболистами.

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"Если мы ему попались под руку. Это сейчас мне под 50, а когда тебе 25 лет, страшненько было. Была у нас важная игра, а мы нарушили спортивный режим. Он нас собрал: ты, обезьяна, попробуй только пропустить гол! (смеется)

Кулаком по столу дал, сразу все головы опустили. Такое было разок. Но ребята вышли и нормально отыграли", – сказал Вирт.

К слову. Вирт выступал в Шахтере с 1999-го до 2002 года и с 2007-го до 2012 года.