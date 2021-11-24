Гнев Ахметова
Вирт рассказал, что во время своего выступления за Шахтер президент клуба Ахметов один раз показал свой гнев из-за нарушения режима футболистами.
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"Если мы ему попались под руку. Это сейчас мне под 50, а когда тебе 25 лет, страшненько было. Была у нас важная игра, а мы нарушили спортивный режим. Он нас собрал: ты, обезьяна, попробуй только пропустить гол! (смеется)
Кулаком по столу дал, сразу все головы опустили. Такое было разок. Но ребята вышли и нормально отыграли", – сказал Вирт.
- После 15 сыгранных матчей в УПЛ у Шахтера одинаковое количество очков с Динамо, но он уступает киевлянам по дополнительным показателям. Верес Вирта с 22 пунктами идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.