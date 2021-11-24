Гнів Ахметова

Вірт розповів, що під час свого виступу за Шахтар президент клубу Ахметов один раз показав свій гнів через порушення режиму футболістами.

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Якщо ми йому попалися під руку. Це зараз мені під 50, а коли тобі 25 років, страшненько було. Була у нас важлива гра, а ми порушили спортивний режим. Він нас зібрав: Ти, мавпо, спробуй тільки пропустити гол! (сміється)

Кулаком по столу дав, одразу всі голови опустили. Таке було разок. Але хлопці вийшли та нормально відіграли", – сказав Вірт.

До слова. Вірт виступав у Шахтарі з 1999-го до 2002 року і з 2007-го до 2012 року.