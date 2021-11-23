Две причины отказать российским клубам

Во время интервью у Юрия Вернидуба спросили, возглавил бы он клуб из России.

Нет. С 2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. Эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, очень сильно люблю и готов за нее идти до конца. Другого мнения не будет. А второе – мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял,

– ответил Вернидуб.

К теме Пример для всех: Вернидуб отказался возглавить российский клуб

При этом у него уточнили, почему он согласился работать в Тирасполе. Ведь это территория так называемого Приднестровья – самопровозглашенного непризнанного государства на территории Молдовы, которое приближено к России

"Я шел работать в Молдову. Тирасполь – территория Молдовы", – ответил Вернидуб.

Достойное внимания! Президентом футбольного клуба Шериф является Виктор Гущан. По данным журналистов-расследователей, он имеет сразу три гражданства: Молдовы, Украины и Российской Федерации. Есть информация, что он работал в правоохранительных органах, в том числе был офицером КГБ. В целом бизнес-империя "Шериф", которая была основана еще в 1993 году, контролирует до 60% экономики Приднестровья.

Будущее Вернидуба

Контракт Вернидуба с Шерифом рассчитан до лета 2022 года. Останется ли тренер в молдавском клубе – пока неизвестно.

"Хотелось бы серьезный проект. Есть варианты, в Украине можно найти. Не начинать с Динамо или Шахтера, а такие, где есть условия для работы, хорошая база, материальная база. Если точки соприкосновения найдутся – то почему бы и нет", – рассказал Вернидуб.

Тренер не исключает варианта, что будет искать работу заграницей, но не на постсоветском пространстве. Поэтому хочет лучше выучить английский язык. Поэтому рассматривает вариант, когда на месяц отправится жить в одну из англоязычных стран, где будет пытаться общаться с местными жителями.