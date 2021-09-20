Центральный блокирующий мужской сборной Украины оценил выступление своей команды на прошлом чемпионате Европы, а также рассказал о принципиальности противостояния с Россией.

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– Вы чувствовали принципиальность матча с Россией, подвергались дополнительному давлению?

– Конечно. Все понимали, что такое играть с Россией. В любом виде спорта сейчас было бы напряжение при лобовом столкновении, поэтому мотивация зашкаливала.

– Как отнеслись к тому, что за победу над Россией пообещали 10 млн грн, учитывая то, что за выход в четвертьфинал Евроволей-2019 сборная получила всего 250 тысяч грн?

– Я считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы.

Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят.

– Спорт вне политики – абсурдный тезис?

– Политика всегда. Везде. У меня хотел взять интервью российский канал, но я отказался. Мне кажется, что не скажи сейчас, на российском телевидении слова подадут в другом соусе, – сказал Теременко.

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