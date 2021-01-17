Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может впервые выйти в стартовом составе команды в официальном матче. Украинец может дебютировать за "Королевский клуб" в Кубке Испании.

Главный наставник Реала Зинедин Зидан провел разговор с украинцем Андреем Луниным касательно его первого официального поединка в команде. Об их разговоре и его результате сообщило издание Defensa Central.

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Дебют Лунина в Реале

Тренер пообещал 21-летнему голкиперу сборной Украины доверить место в рамке ворот в матче против Алькояно, который состоится 20 января в 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Дебюта Лунина вполне реален. "Сливочные" будут встречаться с командой из третьей лиги страны. Интересно, сдержит ли свои слова Зидан. Француз может изменить свое мнение и поставить в рамку ворот Реала бельгийца Тибо Куртуа, который является прямым конкурентом украинца.

Тренерский штаб неоднократно отмечался работу украинского вратаря на тренировках. Но шанса Лунину почему-то не дают. Андрей уже третий сезон в составе "Королевского клуба", но так и не сыграл ни одного официального поединка.

Сначала страж ворот катался по арендам в Испании, но своей игрой заслужил возвращение в Реал. С тех пор постоянно попадает в заявку команды, но место в рамке ворот занимает Куртуа.