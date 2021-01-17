Український голкіпер Реала Андрій Лунін може вперше вийти у стартовому складі команди в офіційному матчі. Українець може дебютувати за "Королівський клуб" у Кубку Іспанії.

Головний наставник Реала Зінедін Зідан провів розмову з українцем Андрієм Луніним щодо його першого офіційного поєдинку у команді. Про їх розмову та її результат повідомило видання Defensa Central.

Варто побачити Майбутня зірка футболу: як Лунін тренує маленького воротаря – миле відео

Дебют Луніна у Реалі

Тренер пообіцяв 21-річному голкіперу збірної України довірити місце у рамці воріт у матчі проти Алькояно, який відбудеться 20 січня у 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Дебюту Луніна цілком реальний. "Вершкові" зустрічатимуться з командою з третьої ліги країни. Цікаво, чи дотримає свої слова Зідан. Француз може змінити свою думку та поставити у рамку воріт Реала бельгійця Тібо Куртуа, який є прямим конкурентом українця.

Тренерський штаб неодноразово відзначався роботу українського воротаря на тренуваннях. Але шансу Луніну чомусь не дають. Андрій вже третій сезон у складі "Королівського клубу", але так і не зіграв жодного офіційного поєдинку.

Спершу страж воріт катався по орендах в Іспанії, але своєю грою заслужив повернення у Реал. З того часу постійно потрапляє у заявку команди, але місце у рамці воріт займає Куртуа.