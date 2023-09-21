Аргентинец отыграл всего 36 минут и покинул поле из-за дискомфорта в мышцах. Вместо Месси в составе Интера появился будущий герой противостояния Роберт Тейлор, оформивший дубль и отдавший ассист в игре против Торонто.

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Нет Месси – нет поддержки

Лионель пробыл всего несколько минут на скамейке запасных и отправился в подтрибунное помещение. Вместе с ним трибуны арены покинули и болельщики Интера. Похоже, что фаны клуба из Майами приходят на стадион только ради игры чемпиона мира-2022.

На видео видно, как зрители уже на 39-й минуте первого тайма уходят со своих мест.

Фаны покинули стадион после замены Месси: смотрите видео

Это уже далеко не первая подобная реакция болельщиков на замену Лионеля. Ранее идентичный момент находился в поединке против Атланты Юнайтед (4:0).

Однако заблаговременно покинувшие арену пропустили победу своей команды. Ведь Лео покинул поле при счете 0:0. После чего "полетели" голы в ворота Торонто. Отметим, что за дни минуты до замены Месси поле покинул другой звездный футболист Жорди Альба, который тоже получил повреждение.

Из-за этих травм оба звездных футболиста Интера могут пропустить ближайшие поединки команды, в том числе не сыграть в финале Открытого кубка США против Динамо Хьюстон (28 сентября).