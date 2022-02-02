Габонский футболист Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком Барселоны, несмотря на то, что трансферное окно в Испании уже закрыто. Каталонский клуб объявил о подписании контракта с Обамеянгом.

Обамеянг расторг контракт с Арсеналом

Трансфер Обамеянга в Барселону стал возможен только после того, как он расторг контракт с Арсеналом. У габонца было соглашение с "канонирами" до 2023 года.

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Обамеянг перешел в Барселону свободным агентом. Стороны заключили договор до 2025 года. В сделке есть пункт, что игрок может покинуть клуб 30 июня 2023 года.

Также в контракте Пьера-Эмерика прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото с твиттера Барселоны

Что известно об Обамеянге