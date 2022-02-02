Обамеянг розірвав контракт з Арсеналом

Трансфер Обамеянга до Барселони став можливим тільки після того, як він розірвав контракт з Арсеналом. У габонця була угода з "канонірами" до 2023 року.

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Обамеянг перейшов до Барселони вільним агентом. Сторони уклали контракт до 2025 року. В угоді є пункт, що гравець може покинути клуб 30 червня 2023 року.

Також у контракті П'єра-Емеріка прописані відступні в розмірі 100 мільйонів євро.



П'єр-Емерік Обамеянг / Фото з твітеру Барселони

Що відомо про Обамеянга