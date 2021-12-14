Нарушил правила – получи наказание
32-летний нападающий умудрился нарушить дисциплину. После чего Арсенал с официальным заявлением выступления по поводу такого поступка Пьера-Эмерика Обамеянга.
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Руководством лондонского клуба забрало у игрока капитанскую повязку. Также футболист пропустит ближайший матч против Вест Хэма, за который выступает украинец Андрей Ярмоленко. Поединок состоится 15 декабря в 22.00.
"Канониры" отметил, что футболисты должны соблюдать правила, установленные в клубе.
После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба. Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче,
– говорится в заявлении.
Арсенал после 16 туров идет шестым в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты набрали 26 очков.
Карьера Обамеянга в Арсенале
- Опытный форвард выступает за лондонский клуб с 2018 года. Футболист перешел из дортмундской Боруссии.
- С тех пор не покинул Лондон.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за "канониров" 15 поединков, в которых забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
- Контракт Пьера-Эмерика Обамеянга с Арсеналом рассчитан до конца июня 2023 года.