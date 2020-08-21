Вже зовсім скоро всі вболівальники зможуть побачити фільм про українську дзюдоїстку Дарію Білодід. Дебютний показ стрічки з назвою "Анаконда" відбудеться вже 28 серпня.

Цією новиною зі своїми підписниками поділилась Білодід у своєму Instagram. Фанати першими зможуть побачити фільм на YouTube-каналі Mitsubishi Motors Ukraine о 22:00.

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Анонс стрічки

У коментарі до відео Білодід написала, що у кожної медалі є дві сторони. Дівчина вперше покаже всіх ту частину життя, яка залишається за межами татамі і по інший бік камери.

Як зізналась Білодід, що з кожною наступною перемогою вона кидає собі все більше вимог і викликів, щоб досягти кращих результатів. Білодід наголосила, що саме у фільмі всі дізнаються, чому ж Дарію всі прозвали анакондою.

Досягнення Дарії Білодід