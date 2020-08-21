Білодід анонсувала вихід фільму "Анаконда" про свій шлях до перемог: відео трейлеру
Вже зовсім скоро всі вболівальники зможуть побачити фільм про українську дзюдоїстку Дарію Білодід. Дебютний показ стрічки з назвою "Анаконда" відбудеться вже 28 серпня.
Цією новиною зі своїми підписниками поділилась Білодід у своєму Instagram. Фанати першими зможуть побачити фільм на YouTube-каналі Mitsubishi Motors Ukraine о 22:00.
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Анонс стрічки
У коментарі до відео Білодід написала, що у кожної медалі є дві сторони. Дівчина вперше покаже всіх ту частину життя, яка залишається за межами татамі і по інший бік камери.
Як зізналась Білодід, що з кожною наступною перемогою вона кидає собі все більше вимог і викликів, щоб досягти кращих результатів. Білодід наголосила, що саме у фільмі всі дізнаються, чому ж Дарію всі прозвали анакондою.
Досягнення Дарії Білодід
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід є дворазовою чемпіонкою світу 2018 та 2019 років.
- Дарія Білодід у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонкою Європейських ігор 2019 року.
- Дворазовою чемпіонкою Європи 2017 та 2019 років.