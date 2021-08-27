Нужно восхищаться не только Беленюком, но и другими спортсменами, – министр спорта
Источник:24 канал
Олимпийские игры – это самые главные соревнования в мире спорта. Украинцам нужно гордиться не только Жаном Беленюком, который завоевал "золото" в Токио для нашей сборной, но и всеми другими медалистами.
Ведь украинские спортсмены завоевали еще 18 наград разного достоинства. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр на 24 канале рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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Гутцайт: нужно не только искать одного кумира
В итоге Украина на Олимпиаде-2020 имеет 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронзы" и 44 место в общем медальном зачете. Глава Минспорта подчеркнул, что есть еще 23 спортсмена, которые были рядом с медалями и заняли 4, 5, 6 место.
Нужно восхищаться всеми другими спортсменами, не только Жаном Беленюком,
– заметил он.
По словам Гутцайта, нужно не только одного кумира искать. А в целом гордиться всеми, кто приехали с Олимпиады с наградами. К тому же стоит увлекаться вообще спортом и всей олимпийской сборной. Ведь это спортсмены, которые представляли наше государство на соревнованиях самого высокого уровня.
Украинские призеры Олимпиады-2020 / инфографика 24 канала
Министр также ответил, почему Паралимпийские игры не вызывают столь интереса, как Олимпийские. По его мнению, Олимпиада – это зрелище для всего мира, которое ожидают все страны. При этом когда они заканчиваются, уже после них уже начинается Паралимпиада.
"Паралимпийские игры – это люди с проблемами со здоровьем. Это тоже очень важные соревнования для всего мира. Но вы же видите, что Олимпийские – это топ", – отметил он.
Впрочем, добавил, что Украина следит и болеет за паралимпийской сборной. Ведь каждое выступление нашего спортсмена важно для страны.
Украина на Паралимпиаде-2020: последние новости
- Украина на Паралиймпийских играх-2020 представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.
- Сейчас наша сборная имеет 1 золотую медаль, 7 серебряных и 3 бронзовые.
- Пока что единственную награду высшей пробы получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.