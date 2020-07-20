Киевское "Динамо", несмотря на два добытых трофея, провалило сезон 2019/2020. Киевляне с нервами получили серебро украинской Премьер-лиги (УПЛ), проиграв чемпиону "Шахтеру" аж 23 очка. В рамках УПЛ "Динамо" потерпело рекордные 9 поражений.

Нужно ли "Динамо" сменить тренера?

Уже традиционно для последних лет по завершению сезона возникает вопрос, нужно ли "Динамо" увольнять главного тренера, пишет 24 канал. Исключением не стал и этот сезон.

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В течение сезона "бело-синие" уже сменили тренера: место Александра Хацкевича летом 2019 года занял Алексей Михайличенко. И под его руководством "Динамо", хоть и достигло результатов, однако не показало достойной игры.

Столичный клуб еще с Хацкевичем выиграл Суперкубок Украины. Во главе с Михайличенко киевляне завоевали Кубок Украины.

Впервые киевляне проиграли в чемпионате все матчи "Шахтеру". Также "Динамо" потерпело рекордные 9 поражений. В последнем туре "бело-синие" были близки, чтобы не получить серебряные награды.

"Динамо" сенсационно впервые в истории проиграло новичку УПЛ "Колосу". Если бы "Заря" выиграла у "Десны", то именно луганчане бы попали в квалификацию Лиги чемпионов.

Президент киевлян Игорь Суркис пока не спешит принимать решение относительно тренера. Впрочем, болельщики скептически относятся к перспективам команды с Алексеем Михайличенко.