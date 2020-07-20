Київське "Динамо" попри два здобуті трофеї провалило сезон 2019/2020. Кияни з нервами здобули срібло української Прем'єр-ліги (УПЛ), програвши чемпіону "Шахтарю" аж 23 очки. У рамках УПЛ "Динамо" зазнало рекордних 9 поразок.

Чи потрібно "Динамо" змінити тренера?

Вже традиційно для останніх років по завершенню сезону виникає питання, чи потрібно "Динамо" звільняти головного тренера, пише 24 канал. Винятком не став і цей сезон.

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Упродовж сезону "біло-сині" вже змінили тренера: місце Олександра Хацкевича влітку 2019 року посів Олексій Михайличенко. Та під його орудою "Динамо", хоч і досягло результати, проте не продемонструвало гідної гри.

Столичний клуб ще з Хацкевичем виграв Суперкубок України. На чолі з Михайличенком киян здобули Кубок України.

Вперше кияни програли в чемпіонаті всі матчі "Шахтарю". Також "Динамо" зазнало рекордних 9 поразок. В останньому турі "біло-сині" були близькі, щоб не здобути срібні нагороди.

"Динамо" сенсаційно вперше в історії програло новачку УПЛ "Колосу". Якби "Зоря" виграла у "Десни", то саме луганці би потрапили у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Президент киян Ігор Суркіс поки не спішить приймати рішення щодо тренера. Втім, вболівальники скептично ставляться до перспектив команд з Олексієм Михайличенком.