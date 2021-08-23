Новый тренер сборной Украины Петраков проехался домой на метро после матча Динамо: фото

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков 22 августа посетил матч Динамо – Десна в Киеве. Наставник "сине-желтых" решил воспользоваться общественным транспортом после игры.

Петраков: лучше спокойно проехаться на метро

Корреспондент Tribuna.com Ирина Козюпа увидела наставника сборной Украины в киевском метро.

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Журналистка поинтересовалась, действительно ли это Петраков. Тренер ответил, что нет ничего необычного в том, что он пользуется метро.

Я простой. Что тут необычного? Тем более, что сейчас весь центр перекрыт из-за парада ко Дню Независимости. Лучше спокойно проехаться на метро,

– сказал Петраков.



Петраков в метро / Фото Tribuna.com



Петраков в метро / Фото Tribuna.com

Заметим, что Петраков встретился с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Последний вернулся в Украину и посетил игру Динамо с Десной на стадионе имени Валерия Лобановского. Динамо уверенно победило 4:0.



Петраков и Шевченко на матче Динамо / Скриншот