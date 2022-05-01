Звезда может снова засиять в Мадриде

Форвард в свои 37 лет показывает отличный футбол. Криштиану Роналду продолжает забить в футболке МЮ, но английский клуб не может держать уровень португальца.

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По информации издания, Реал серьезно заинтересовался трансфером Роналда. Не слишком убедительные выступления "красных дьяволов" могут помочь "Королевскому клубу" ускорить процесс перехода.

Важно. МЮ после 35 сыгранных поединков идет на 6-й позиции в чемпионате. "Красные дьяволы" могут даже не отобраться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Впереди команда еще имеет 5 встреч, чтобы изменить ситуацию.

Криштиану в Реале станет стабильным игроком основы и будет вести борьбу за трофеи. Что ему не удается делать в Манчестере Юнайтед.

Ко всему этому новый тренер МЮ Эрик Тен Гаг, который будет тренироваться клуб с нового сезона, планирует делать в команде перестройку. Нидерландский специалист хочет сделать ставку на молодежь, потому игровая практика Роналду в МЮ под угрозой.

Подробности. Роналду с МЮ связывает контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Криштиану отыграл 37 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

У Роналды уже есть успешный опыт выступлений за Реал. Звездный португалец отдал "сливочным" долгие 9 лет карьеры, добыв в составе мадридцев 15 кубков.