Звезда может снова засиять в Мадриде
Форвард в свои 37 лет показывает отличный футбол. Криштиану Роналду продолжает забить в футболке МЮ, но английский клуб не может держать уровень португальца.
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По информации издания, Реал серьезно заинтересовался трансфером Роналда. Не слишком убедительные выступления "красных дьяволов" могут помочь "Королевскому клубу" ускорить процесс перехода.
Криштиану в Реале станет стабильным игроком основы и будет вести борьбу за трофеи. Что ему не удается делать в Манчестере Юнайтед.
Ко всему этому новый тренер МЮ Эрик Тен Гаг, который будет тренироваться клуб с нового сезона, планирует делать в команде перестройку. Нидерландский специалист хочет сделать ставку на молодежь, потому игровая практика Роналду в МЮ под угрозой.
У Роналды уже есть успешный опыт выступлений за Реал. Звездный португалец отдал "сливочным" долгие 9 лет карьеры, добыв в составе мадридцев 15 кубков.