Зірка може знову засяяти у Мадриді

Форвард у свої 37 років показує чудовий футбол. Кріштіану Роналду продовжує забити у футболці МЮ, але от англійський клуб не може тримати рівень португальця.

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За інформацією видання, Реал серйозно зацікавився трансфером Роналду. Не надто переконливі виступи "червоних дияволів" можуть допомогти "Королівському клубу" пришвидшити процес переходу.

Важливо. МЮ після 35-ти зіграних поєдинків йде на 6-й позиції у чемпіонаті. "Червоні дияволи" можуть навіть не відібратись у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Попереду у команди ще є 5 зустрічей, щоб змінити ситуацію.

Кріштіану у Реалі стане стабільним гравцем основи та буде вести боротьбу за трофеї. Що йому не вдається робити в Манчестер Юнайтед.

До усього цього новий тренер МЮ Ерік тен Гаг, який буде тренуватись клуб із нового сезону, планує робити у команді перебудову. Нідерландський фахівець хоче зробити ставку на молодь, тому ігрова практика Роналду в МЮ під загрозою.

Деталі. Роналду з МЮ пов'язує контракт, який розрахований до 30 червня 2023 року. За даними Transfermarkt, його вартість складає 35 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Кріштіану відіграв 37 матчів, у яких забив 23 голи та зробив 3 асисти.

Роналду вже має успішний досвід виступів за Реал. Зірковий португалець віддав "вершковим" довгих 9 років кар'єри, здобувши у складі мадридців 15 кубків.