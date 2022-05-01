Зірка може знову засяяти у Мадриді
Форвард у свої 37 років показує чудовий футбол. Кріштіану Роналду продовжує забити у футболці МЮ, але от англійський клуб не може тримати рівень португальця.
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За інформацією видання, Реал серйозно зацікавився трансфером Роналду. Не надто переконливі виступи "червоних дияволів" можуть допомогти "Королівському клубу" пришвидшити процес переходу.
Кріштіану у Реалі стане стабільним гравцем основи та буде вести боротьбу за трофеї. Що йому не вдається робити в Манчестер Юнайтед.
До усього цього новий тренер МЮ Ерік тен Гаг, який буде тренуватись клуб із нового сезону, планує робити у команді перебудову. Нідерландський фахівець хоче зробити ставку на молодь, тому ігрова практика Роналду в МЮ під загрозою.
Роналду вже має успішний досвід виступів за Реал. Зірковий португалець віддав "вершковим" довгих 9 років кар'єри, здобувши у складі мадридців 15 кубків.