Новый тренер Манчестер Юнайтед не сможет руководить командой

Немецкий тренер Ральф Рангник до сих пор не смог приступить к исполнению обязанностей в Манчестер Юнайтед. Он пропустит ближайший матч МЮ против Арсенала.

Дебют Рангника откладывается

Новый наставник Манчестер Юнайтед не успеет получить разрешение на работу в Англии. Поэтому он не будет руководить командой в матче с Арсеналом в четверг, 2-го декабря.

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"Красными дьяволами" снова будет руководить Майкл Каррик, который после отставки Уле Гуннара Сульшера стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ожидается, что Ральф Рангник сможет дебютировать во главе Манчестер Юнайтед 5 декабря. Тогда "красные" примут на "Олд Траффорд" Кристал Пэлас в чемпионате Англии.

Рангник возглавил МЮ

63-летний тренер 29 ноября официально возглавил Манчестер Юнайтед. Он стал временным тренером команды до конца сезона-2021/2022.

После этого Рангник будет работать в Манчестере два года как консультант. Немец перешел в МЮ из российского Локомотива.

В московском клубе он являлся руководителем по спорту и развитию. Рангник не тренировал с сезона 2018/2019.

Рангник принял Манчестер Юнайтед, который находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.