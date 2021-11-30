Новый тренер Манчестер Юнайтед не сможет руководить командой
Источник:Sky Sports
Немецкий тренер Ральф Рангник до сих пор не смог приступить к исполнению обязанностей в Манчестер Юнайтед. Он пропустит ближайший матч МЮ против Арсенала.
Дебют Рангника откладывается
Новый наставник Манчестер Юнайтед не успеет получить разрешение на работу в Англии. Поэтому он не будет руководить командой в матче с Арсеналом в четверг, 2-го декабря.
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"Красными дьяволами" снова будет руководить Майкл Каррик, который после отставки Уле Гуннара Сульшера стал исполняющим обязанности главного тренера.
Ожидается, что Ральф Рангник сможет дебютировать во главе Манчестер Юнайтед 5 декабря. Тогда "красные" примут на "Олд Траффорд" Кристал Пэлас в чемпионате Англии.К сведению. Рангник принял Манчестер Юнайтед, который находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Рангник возглавил МЮ
- 63-летний тренер 29 ноября официально возглавил Манчестер Юнайтед. Он стал временным тренером команды до конца сезона-2021/2022.
- После этого Рангник будет работать в Манчестере два года как консультант. Немец перешел в МЮ из российского Локомотива.
- В московском клубе он являлся руководителем по спорту и развитию. Рангник не тренировал с сезона 2018/2019.