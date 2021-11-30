Дебют Рангника откладывается

Новый наставник Манчестер Юнайтед не успеет получить разрешение на работу в Англии. Поэтому он не будет руководить командой в матче с Арсеналом в четверг, 2-го декабря.

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"Красными дьяволами" снова будет руководить Майкл Каррик, который после отставки Уле Гуннара Сульшера стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ожидается, что Ральф Рангник сможет дебютировать во главе Манчестер Юнайтед 5 декабря. Тогда "красные" примут на "Олд Траффорд" Кристал Пэлас в чемпионате Англии.

К сведению. Рангник принял Манчестер Юнайтед, который находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Рангник возглавил МЮ