Новый тренер для Зубкова: в Ференцвароше отдали предпочтение россиянину вместо украинцев

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вероятно, возглавит Ференцварош. Специалист согласовал условия сотрудничества с венгерским клубом.

Венгерский клуб рассматривал в качестве замены двоих украинских специалистов – тренера Зари Виктора Скрипника и наставника Шерифа Юрия Вернидуба.

К слову Бывший клуб Реброва Ференцварош рассматривает приглашение украинского тренера

Но как сообщает источник, боссы команды отдали предпочтение бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Нового коуча представят уже на следующей неделе.

Ференцварош на днях уволил Петера Штегера, который пришел на место Сергея Реброва, который выиграл три чемпионата Венгрии подряд и сумел вывести команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

В нынешнем чемпионате Венгрии Ференцварош набрал 32 очка в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая один пункт Варде.

Что известно о Черчесове

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую Станислав Саламович тренировал с 2016-го по 2021 годы. Ранее бывший голкипер работал в польской Легии, с которой выигрывал чемпионат и Кубок Польши, сочинской Жемчужине и московском Спартаке. Со сборной России Черчесов дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.