Новый тренер для Зубкова: в Ференцвароше отдали предпочтение россиянину вместо украинцев

18 декабря 2021 , 08:52
Читати новину українською

Источник:

Index

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вероятно, возглавит Ференцварош. Специалист согласовал условия сотрудничества с венгерским клубом.

Венгерский клуб рассматривал в качестве замены двоих украинских специалистов – тренера Зари Виктора Скрипника и наставника Шерифа Юрия Вернидуба.

К слову Бывший клуб Реброва Ференцварош рассматривает приглашение украинского тренера

Но как сообщает источник, боссы команды отдали предпочтение бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Нового коуча представят уже на следующей неделе.

  • Ференцварош на днях уволил Петера Штегера, который пришел на место Сергея Реброва, который выиграл три чемпионата Венгрии подряд и сумел вывести команду в групповой раунд Лиги чемпионов.
  • В нынешнем чемпионате Венгрии Ференцварош набрал 32 очка в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая один пункт Варде.

Что известно о Черчесове

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую Станислав Саламович тренировал с 2016-го по 2021 годы. Ранее бывший голкипер работал в польской Легии, с которой выигрывал чемпионат и Кубок Польши, сочинской Жемчужине и московском Спартаке. Со сборной России Черчесов дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Автор: Юрій Семенюк