Угорський клуб розглядав як заміну двох українських фахівців – тренера Зорі Віктора Скрипника та наставника Шерифа Юрія Вернидуба.

До слова Колишній клуб Реброва Ференцварош розглядає запрошення українського тренера

Але як повідомляє джерело, боси команди віддали перевагу колишньому тренеру збірної Росії Станіславу Черчесову. Нового коуча представлять вже наступного тижня.

Ференцварош днями звільнив Петера Штегера, який прийшов на місце Сергія Реброва, який виграв три чемпіонати Угорщини поспіль і зумів вивести команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

У нинішньому чемпіонаті Угорщини Ференцварош набрав 32 очки у 15 матчах, і посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись одним пунктом Варді.

Що відомо про Черчесова

Останнім місцем роботи Черчесова була збірна Росії, яку Станіслав Саламович тренував із 2016-го по 2021 роки. Раніше колишній голкіпер працював у польській Легії, з якою вигравав чемпіонат та Кубок Польщі, сочинській Жемчужині та московському Спартаку. Зі збірною Росії Черчесов дійшов до чвертьфіналу домашнього чемпіонату світу.