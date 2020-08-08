Состав "Динамо" пополнился перспективным 14-летним форвардом академии "горняков" Александром Шевченко. Теперь у киевлян будет "новый Шевченко" в атакующей линии.

О трансфере сообщил агент футболиста Максим Карагодин на своей странице в Instagram.

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"У "Динамо" есть новый Шевченко. А между тем у нас в Чугуеве растет мегаталант", – заявил агент.

Что известно об Александре Шевченко

Футболисту всего 14 лет. Футболом Шевченко начинал заниматься в академии ДЮСШ "Восток" (Харьков).

В составе U-14 "горняков" стал победителем международного турнира Minsk Cup в 2020 году и получил титул лучшего форварда.

В сезоне 2019/20 в чемпионате ДЮФЛУ сыграл в 11 поединках, где 7 раз огорчал голкиперов соперника.



Скрин из сторис агента / instagram.com/maksym.karagodin