Склад "Динамо" поповнився перспективним 14-річним форвардом академії "гірників" Олександром Шевченком. Тепер у киян буде "новий Шевченко" в атакувальній лінії.

Про трансфер повідомив агент футболіста Максим Карагодін на своїй сторінці у Instagram.

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"У "Динамо"є новий Шевченко. А тим часом у нас в Чугуєві зростає мегаталант", – заявив агент.

Що відомо про Олександра Шевченка

Футболісту лише 14 років. Футболом Шевченко починав займатися в академії ДЮСШ "Восток" (Харків).

У складі U-14 "гірників" став переможцем міжнародного турніру Minsk Cup у 2020 році та отримав титул найкращого форварда.

У сезоні 2019/20 у чемпіонаті ДЮФЛУ зіграв у 11 поєдинках, де 7 разів засмучував голкіперів суперника.



Скрін із сторіс агента / instagram.com/maksym.karagodin