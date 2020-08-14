В пятницу, 21 июля, официально стартует новый сезон УПЛ. Открыть его выпало матчем в Киеве, где донецкий "Олимпик" примет киевское "Динамо".

Матч "Олимпик" – "Динамо" запланирован на 17:00 21 июля. Игра состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, который будет домашним для "Олимпика" в следующем сезоне, пишет 24 канал. Кроме того, это будет дебютный официальный матч для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

К слову: Матч за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер" может состояться со зрителями, но в другой день

В этот же день состоится и матч "Шахтер" – "Колос". Его начало в 19: 00. Однако матч в этот день может и не состояться. Все будет зависеть от того, выйдет ли "Шахтер" в финал Лиги Европы, который состоится именно 21 августа. Полуфинальный поединок "Шахтер" – "Интер" запланирован на понедельник, 17 августа. Именно тогда станет известно, сыграет ли "Шахтер" в финале Лиги Европы.

Продолжится тур тремя матчами в субботу, 22 августа:

14: 00, Львов – Минай

17: 00, Десна – Заря

19: 30, Александрия – Мариуполь

Еще два матча состоится в воскресенье, 23 августа:

14: 00, Ингулец – Днепр-1

17: 00, Ворскла – Рух

25 августа запланировано проведение матча за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Колос". После этого команды отправятся на перерыв, связанный с матчами сборных. 3 сентября сборная Украины во Львове сыграет против сборной Швейцарии. А 6 сентября на выезде померится силами с Испанией. Оба матча состоятся в рамках Лиги наций.