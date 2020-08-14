У п'ятницю, 21 липня, офіційно стартує новий сезон УПЛ. Відкрити його випало матчем в Києві, де донецький "Олімпік" прийме київське "Динамо".

Матч "Олімпік" – "Динамо" заплановано на 17:00 21 серпня. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, який буде домашнім для "Олімпіка" наступного сезону, пише 24 канал. Окрім того, це буде дебютний офіційний матч для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

До слова: Матч за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар" може відбутися з глядачами, але в інший день

В цей же день відбудеться і матч "Шахтар" – "Колос". Його початок о 19:00. Однак матч в цей день може і не відбутися. Все буде залежати від того, чи вийде "Шахтар" у фінал Ліги Європи, який відбудеться саме 21 серпня. Півфінальний поєдинок "Шахтар" – "Інтер" запланований на понеділок, 17 серпня. Саме тоді стане відомо, чи зіграє "Шахтар" у фіналі Ліги Європи.

Продовжиться тур трьома матчами в суботу, 22 серпня:

14:00, Львів – Минай

17:00, Десна – Зоря

19:30, Олександрія – Маріуполь

Ще два матчі відбудеться в неділю, 23 серпня:

14:00, Інгулець – Дніпро-1

17:00, Ворскла – Рух

25 серпня заплановано проведення матчу за Суперкубок України, в якому зіграють "Шахтар" та "Динамо". Після цього команди відправляться на перерву, пов'язану з матчами збірних. 3 вересня збірна України у Львові зіграє проти збірної Швейцарії. А 6 вересня на виїзді поміряється силами з Іспанією. Обидва матчі відбудуться в рамках Ліги націй.