Новий рекорд: президент українського клубу вийшов на футбольне поле в 55 років – відео
Граючий президент Реал Фарми Микола Лиховидов взяв участь у матчі 13 туру групи Б Другої ліги проти запорізького Металурга (1:3).
Джерело:24 канал
Віковий рекорд
Лиховидов вийшов на заміну вже в компенсований час, і таким чином, зіграв у віці 55 років, 1 місяця і 21 дня.
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Півзахисник перевершив своє ж досягнення. Саме Лиховидов вже п'ять років – найстарший професійний футболіст, який зіграв у чемпіонатах України.
У поточному сезоні президент Реал Фарми провів шість матчів у Другій лізі, попередній раз виходив на поле в листопаді минулого року.
- Цікаво, що до Лиховидова національне досягнення протягом 12 років належав Миколі Паламарчуку, який зіграв за Динамо-Ігросервіс з Сімферополя у віці 50 років.
- Що ж стосується української Прем'єр-ліги, то рекорд досі належить президенту донецького Олімпіка Владиславу Гельзіну, який в травні 2016 року вийшов на поле в поєдинку елітного дивізіону проти Сталі в 42 роки і 253 дні.
Відео виходу на заміну Лиховидова
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