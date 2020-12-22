Теофимо Лопес-старший неожиданно для всех сделал комплимент украинцу Василию Ломаченко. Он заявил, что боксер из Украины с легкостью смог бы праздновать победу в поединках с сильнейшими соперниками.

Американская команда Лопеса неоднократно делала громкие заявления в сторону украинского боксера Василия Ломаченко. Как правило, эти высказывания были в негативном плане. Но на этот раз наставник абсолютного чемпиона мира в легком весе удивил комплиментом и похвалил боксера из Украины. Об этом рассказал сам Лопес-старший в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

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Похвала для Ломаченко

Неожиданно слышать от наставника Лопеса такие слова для украинского боксера.

Люди говорят, что вроде все знали, что Ломаченко – переоцененный боксер, он не такой убийца, как все думали. Говорят так только потому, что мой сын побил его. Поверьте мне, Ломаченко сильнее, он легко победил бы Шакура Стивенсона, Девина Хейни и Джервонту Дэвиса,

– заявил отец Лопеса.

По мнению тренера, украинец не боится мощных ударов соперников, поэтому сразу идет в бой. Василий имеет несколько личных фишек, которые отличают его от других боксеров. Он выбрасывает много ударов под разными углами. Поэтому именно украинец доминировал бы на ринге против этих соперников.