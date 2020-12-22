Ломаченко сильнее, чем все думают: Лопес-старший неожиданно похвалил украинца
Теофимо Лопес-старший неожиданно для всех сделал комплимент украинцу Василию Ломаченко. Он заявил, что боксер из Украины с легкостью смог бы праздновать победу в поединках с сильнейшими соперниками.
Американская команда Лопеса неоднократно делала громкие заявления в сторону украинского боксера Василия Ломаченко. Как правило, эти высказывания были в негативном плане. Но на этот раз наставник абсолютного чемпиона мира в легком весе удивил комплиментом и похвалил боксера из Украины. Об этом рассказал сам Лопес-старший в интервью ютуб-каналу FightHype.com.
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Похвала для Ломаченко
Неожиданно слышать от наставника Лопеса такие слова для украинского боксера.
Люди говорят, что вроде все знали, что Ломаченко – переоцененный боксер, он не такой убийца, как все думали. Говорят так только потому, что мой сын побил его. Поверьте мне, Ломаченко сильнее, он легко победил бы Шакура Стивенсона, Девина Хейни и Джервонту Дэвиса,
– заявил отец Лопеса.
По мнению тренера, украинец не боится мощных ударов соперников, поэтому сразу идет в бой. Василий имеет несколько личных фишек, которые отличают его от других боксеров. Он выбрасывает много ударов под разными углами. Поэтому именно украинец доминировал бы на ринге против этих соперников.
- Ломаченко уступил Лопесу единогласным решением судей. После поединка возник скандал вокруг оценок одного из рефери. А боксеры легли на операционный стол, чтобы залечить травмы.
- Лопес не видит смысла проводить бой-реванш против Василия. Поэтому его команда активно ищет следующих соперников для американца. Украинец стремится выйти снова на ринг с Теофимо.
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