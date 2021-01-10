Нападающий Зальцбурга Патсон Дака был предложен Вест Хэму в качестве замены футболисту, который покинул клуб.

Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб рассматривает 22-летнего замбийца в качестве замены Себастьяну Алле, который ранее перешел в Аякс.

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Мы получили предложение, которое не ожидали получить. Мы определенно не планировали избавляться от Себа в это окно. Он отлично выступал за нас, обеспечив нам несколько побед в последнее время, но я думаю, это очень хороший переход для него.

"Если бы мы не приняли это предложение, другого такого мы могли уже получить, поэтому мы просто чувствовали, что так будет правильно", – объяснил уход ивуарийца главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.

Теперь лондонцы остались только с Мичейлом Антонио и Андреем Ярмоленко из числа нападавших, и это подталкивает их к выходу на трансферный рынок.

Что известно о Даке

22-летний замбиец отлично смотрится в этом сезоне, в котором он забил 10 мячей в 14 матчах, включая два гола в рамках Лиги чемпионов.

Агентом Патсона выступает экс-нападающий Вест Хэма и Тоттенхэма Фредди Кануте, который настроен перевезти своего клиента в Премьер-Лигу.