Нападник Зальцбурга Патсон Дака був запропонований Вест Хему в якості заміни футболісту, який покинув клуб.

Як повідомляє Daily Mirror, лондонський клуб розглядає 22-річного замбійця в якості заміни Себастьяну Алле, який раніше перейшов у Аякс.

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Ми отримали пропозицію, яка не очікували отримати. Ми безумовно не планували позбавлятися від Себа в це вікно. Він відмінно виступав за нас, забезпечивши нам кілька перемог останнім часом, але я думаю, це дуже хороший перехід для нього.

"Якби ми не прийняли цю пропозицію, іншого такого ми могли вже не отримати, тому ми просто відчували, що так буде правильно", – пояснив відхід івуарійця головний тренер "Вест Хема" Девід Мойес.

Тепер лондонці залишилися лише з Мічейлом Антоніо та Андрієм Ярмоленком з числа нападників, і це підштовхує їх до виходу на трансферний ринок.

Що відомо про Даку

22-річний замбієць відмінно виглядає в цьому сезоні, в якому він забив 10 м'ячів в 14 матчах, включаючи два голи в рамках Ліги чемпіонів.

Агентом Патсона виступає екснападник Вест Хема і Тоттенхема Фредді Кануте, який налаштований перевезти свого клієнта в Прем'єр-Лігу.