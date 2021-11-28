Новый император: Камбосос предложил Лопесу провести реванш в Австралии
Источник:ABC
Джордж Камбосос стал "новым королем" бокса в легком весе. Австралиец победил абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса.
Камбосос: Прими это поражение как чемпион
Джордж Камбосос довольно неожиданно отобрал у Теофимо Лопеса звание абсолютного чемпиона мира. Австралиец заявил, что сопернику нужно достойно принять это поражение.
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Он назвал себя величайшим австралийским боксером в истории.
"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. Это был очень длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Сегодня был мой вечер. И это будет мой вечер еще очень долго. Я — император. Я вернулся в бой как воин", – сказал новый чемпион.
Камбосос предложил Лопесу провести второе сражение, но на этот раз уже на его территории – в Австралии. Интересно, что в контракте боя нет опции реванша. Поэтому Теофимо сможет рассчитывать на второй поединок только в том случае, если этого захочет сам Джордж.
Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся в Австралии. 80 тысяч болельщиков в Австралии – сделаем это еще раз,
– добавил боксер из Австралии.
Камбосос победил Лопеса
- Бой длился все 12 раундов. Боксеры держали высокий темп поединка, нанося мощные удары.
- Уже в первом раунде Лопес оказался в нокдауне, а в 10 раунде Камбосос тоже побывал на конвасе.
- Только рефери определили победителя. По раздельному решению судей победил австралийский боксер. Ему удалось отобрать у Теофимо чемпионские пояса, которые он в 2020 году забрал у украинца Василия Ломаченко.