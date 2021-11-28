Новый император: Камбосос предложил Лопесу провести реванш в Австралии

Джордж Камбосос стал "новым королем" бокса в легком весе. Австралиец победил абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса.

Камбосос: Прими это поражение как чемпион

Джордж Камбосос довольно неожиданно отобрал у Теофимо Лопеса звание абсолютного чемпиона мира. Австралиец заявил, что сопернику нужно достойно принять это поражение.

Больше о бое Месть за Ломаченко: Камбосос сенсационно разбил Лопеса и отобрал титулы

Он назвал себя величайшим австралийским боксером в истории.

"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. Это был очень длинный тренировочный лагерь. С каждым днем ​​я становился все лучше и лучше. Сегодня был мой вечер. И это будет мой вечер еще очень долго. Я — император. Я вернулся в бой как воин", – сказал новый чемпион.

Камбосос предложил Лопесу провести второе сражение, но на этот раз уже на его территории – в Австралии. Интересно, что в контракте боя нет опции реванша. Поэтому Теофимо сможет рассчитывать на второй поединок только в том случае, если этого захочет сам Джордж.

Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся в Австралии. 80 тысяч болельщиков в Австралии – сделаем это еще раз,

– добавил боксер из Австралии.

Камбосос победил Лопеса