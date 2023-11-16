Однако многие иностранные представители этого вида спорта становятся на сторону российских и белорусских биатлонистов, которые до сих пор не могут выступать на Кубке мира и других соревнованиях. Среди таких правозащитников спортсменов из стран-агрессоров легендарный в прошлом норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален.

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Хотя бы назвал войну войной, а не так называемым "СВО"

Восьмикратный олимпийский чемпион заговорил о возвращении россиян и белорусов в международные соревнования. Бьерндален заверил, что пока не закончит война, о выступлениях биатлонистов из России и Белоруссии на евроарене не будет и речи.

Их возвращение на международную арену Уле-Эйнар предсказывает по окончании боевых действий. Норвежец заверил, что большинство в мире биатлона ждет момента возвращения российских и белорусских биатлонистов в соревнования.

Надеюсь, что война закончится как можно быстрее, все вернется в норму и они снова смогут соперничать. Нам придется разбираться с решением IBU о запрете на участие. Это решение поддерживает большинство. Я считаю, что ничего не произойдет, пока не окончится война. IBU был очень четким с самого начала. Это касается нас,

– заявил Бьерндален.

Напомним, что в июле 2016 года норвежский биатлонист женился на белорусской звезде биатлона Дарьи Домрачевой. Ведь в 2012-м он развелся, после чего было много слухов о романе с Домрачевой, который в итоге закончился свадьбой.

А уже 1 октября того же года у них родилась дочь Ксения. Звездная пара проживает на территории Беларуси, поэтому вполне понятно, почему Уле-Эйнар так тепло отзывается о России и стране, где он проживает.

Обратите внимание! Первый этап биатлонного сезона-2023/2024 Кубка мира стартует сингл-городом уже 25 ноября в шведском Эстерсунде. С полным календарем соревнований можно ознакомиться в данном материале.