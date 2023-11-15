Украинский биатлонист подчеркнул, что спорт, что в РФ, что в Беларуси – инструмент пропаганды. Поэтому разрешить им вернуться к мировому спорту – недопустимо, добавил Подручный.

Смотрите также Все зависит от результатов сезона: Подручный заинтриговал ответом о завершении карьеры

Почему важно не допустить возвращения россиян

Одна мысль, что мы можем встретиться с ними на одних аренах, не укладывается в голове. Это довольно опасно – как и для нас, так и для них,

– сказал Дмитрий.

По словам Подручного, ограничения в отношении россиян и белорусов должны действовать, пока не закончится война.

"Сейчас отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований – это один из методов давления на эти страны. Важно, чтобы они были изолированы, пока не закончат войну и не выведут войска со всей территории Украины", – сказал Подручный.

Планирует ли Пидручный окончание карьеры

Подручный подчеркнул, что нет сейчас планов по окончании карьеры. По его словам, он будет принимать решение по этому поводу в конце сезона, на это будут влиять результаты украинца и состояние здоровья.

"Поэтому я решил, что после каждого сезона буду принимать соответствующие решения по продолжению подготовки к Олимпиаде-2026. Сейчас планов по завершению карьеры у меня нет", - добавил он.