С 2014-го года “горняки” вынуждены проводить свои номинально домашние поединки на различных стадионах Украины. А после 24 февраля 2022-го вообще вынуждены играть еврокубки за рубежом. Несмотря на это футболисты Шахтера мечтают и верят, что когда-то снова выйдут на футбольное поле “Донбасс Арены”, а сине-желтый флаг поднимется в украинском Донецке.

Интересно узнать Усик рассказал, готов ли пойти на фронт защищать Украину от оккупантов

Россияне забросили одну из лучших арен мира

В сети появились новые кадры с временно оккупированного города. Неизвестные военные с помощью дрона увидели, как в 2024-м выглядит футбольная жемчужина Донецка. К счастью, извне не видно серьезных повреждений арены.

Как выглядит "Донбасс Арена": смотрите видео

Ранее бывший вратарь Шахтера Евгений Гриценко поделился личными впечатлениями от состояния футбольной арены в Донецке. По его словам, прекрасный парк вокруг стадиона превратился в заросли, арена больше не подсвечивается и несколько подбита.

На фоне этого появилась информация о плановом сносе "Донбасс Арены". Оккупанты заговорили об этом из-за трещин на главных опорных балках. По их мнению футбольный стадион стал непригодным для существования. Россияне не умеют и не знают, что такое уход за чем-то, а умеют только разрушать все на своем пути.

Интересно! В 2020 году, несмотря на оккупацию, "Донбасс Арена" вошла в рейтинг ТОП-20 самых красивых стадионов мира по версии авторитетного испанского издания Marca.