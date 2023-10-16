Однако этот фантастический стадион был в эксплуатации менее 5 лет. В 2014 году россияне временно оккупировали украинский город Донецк, после чего там начался настоящий упадок.

К теме "Донбасс Арена" потерпела новые разрушения после обстрелов окупантов: печальное видео

У агрессоров не хватает ума ухаживать за невероятным стадионом

Исключением не стала и "Донбасс Арена", за которой в городе никто не смог нормально ухаживать и она со временем начала терять свой шарм. Местные гауляйтеры довели до ужасного состояния почти 53-тысячный стадион и не знают, как его отремонтировать. Поэтому не придумали ничего лучше, чем разрушить то, чего не строили.

Местный блоггер рассказал, что оккупанты собираются пойти на такой шаг из-за трещин на главных опорных балках и вроде бы из-за этого арена стала непригодной. Временно существующие нелегитимные власти, по словам автора видео, на месте "Донбасс Арены" якобы обещают построить новую, более современную и функциональную арену.

Смотрите видео из Донецка, где скоро могут разрушить один из лучших стадионов в Европе

Напомним, что свой последний матч в Донецке Шахтер сыграл 2 мая 2014, где победил мариупольский тогда еще Ильичевец со счетом 3:1. Всего же "горняки" провели на новой родной арене с 2009 года 102 матча, в которых одержали 80 побед при 14 ничьих и 8 поражениях.

Интересно. Несмотря на отсутствие матчей в Донецке с 2014 года, "Донбасс Арена" все равно оставалась одним из самых красивых стадионов мира даже в 2020 году. По версии авторитетного испанского издания Marca, он входил в топ-20.