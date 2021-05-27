Вильярреал выиграл Лигу Европы, Верес вышел в УПЛ: топ-новости спорта 26 мая

В среду, 26 мая, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Вильярреал – победитель Лиги Европы 2020/21

26 мая, состоялся финальный поединок Лиги Европы сезона 2020/21. Вильярреал в серии пенальти победил Манчестер Юнайтед и торжествовал в европейском первенстве.

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На 29-й минуте Вильярреал неожиданно открыл счет во встрече. Штрафной удар на левом фланге заработали испанцы. Выполнил подачу в центр Парехо, а Морено, опередив Линделефа, отправил мяч в угол ворот.

После перерыва МЮ же сравнял счет. На 55-й минуте Рашфорд пробил в ворота соперника – мяч рикошетом от ноги защитника отлетел на Кавани, который пробил в пустые ворота.

Команды не определили победителя ни в основное время, ни в дополнительное, и пробивали пенальти, где более точным оказался Вильярреал. Победный 11-метровый удар на счету вратаря Рульи. Такое впервые в истории Лиги Европы.

Ровненский Верес вышел в УПЛ

Определилась первая команда-новичок украинской Премьер-лиги в следующем сезоне. Ей стал ровненский Верес.

Именно Верес сейчас является лидером Первой лиги. И мог получить право сыграть в УПЛ в следующем сезоне в дерби против Волыни в Луцке. Но матч 25 мая закончился победой Волыни. Добыть ее удалось уже в компенсированное арбитром время, когда Приймак отличился ударом головой после подачи с фланга.

Поэтому за три тура до конца чемпионата у Вереса оставалось 59 очков. Ближайшие преследователи – одесский Черноморец (55 очков), харьковский Металлист-1925 (53 очка) и волочисский Агробизнес (51 очко).

Но 26 мая Агробизнес неожиданно проиграл дома ВПК-Агро, хотя и забил гол уже на первой минуте. Поэтому команда из Волочиска потеряла шансы обойти Верес в турнирной таблице (но не шансы выйти в УПЛ).

Молодежная сборная Украины проиграла Азербайджану

Сборная Украины U-21 сыграла первый матч на турнире памяти Валерия Лобановского. Соперником нашей команды выступила молодежная сборная Азербайджана.

Кроме поражения в этом матче, сборная Украины понесла еще и потерю Очеретько. Он покинул поле с помощью медиков. Вероятно, у него перелом ноги.

Шевченко довызвал в сборную Украины Романа Безуса

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет 28 мая против своих сверстников из Узбекистана.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса.

Футболист прибудет в лагерь сборной в Харькове вместе с другими партнерами, как только у них закончатся четырехдневные выходные.

28 мая "сине-желтые" начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.